Черчесов отреагировал на смерть Василия Кулькова

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал комментарии по поводу ухода из жизни бывшего игрока "Спартака" и национальной команды Василия Кулькова.

"Смерть Кулькова - неприятная новость. Наши соболезнования: мои личные, от сборной. Мы вместе играли, чемпионами становились. Понятно, что это неприятное событие. Но примем это как есть, пусть земля ему будет пухом", - сказал Черчесов.

Напомним, что 54-летний футболист более года боролся с раком пищевода, но сегодня умер, не дождавшись очередной плановой операции.

Кульков выступал за российскую сборную с 1992 по 1995 год, сыграл 21 матч и забил 5 голов.

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