Черчесов: "Отсутствие Неймара ни о чем не говорит"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об отсутствии форварда национальной команды Бразилии Неймара в завтрашнем товарищеском матче.

"Да, у бразильцев нет одного из лучших игроков мира. Но это ни о чем не говорит. У сборной Бразилии - качественней набор исполнителей, думаю, они решат эту проблему. Но мы играем дома и учитываем все возможные варианты. В матчах с Аргентиной и Испанией мы продвинулись далеко в своем развитии. Хотели отталкиваться от результата этих игр, но, так как выпали сразу несколько защитников, нужно снова искать золотую середину. Бразилия - это пятикратные чемпионы мира. Значит там умеют играть в футбол и без Неймара", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, против бразильцев рискуют не сыграть сразу пять игроков сборной России. | soccernews.ru