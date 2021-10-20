Черчесов ответил Канчельскису на обвинения в продаже мест в сборной России

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слова экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса по поводу торговли местами в составе национальной команды.

"Мы с Андреем не один год выступали вместе за сборную России. Это великолепный футболист, просто так в "Манчестер Юнайтед", за который он успешно играл в основном составе, не приглашают. Не общались с ним уже долгое время, и поэтому я реально удивлён его словами в мой адрес. Футбольную критику понимаю и допускаю - выбор состава, тактика и так далее.

Но, для того чтобы понять мотивы суждений Канчельскиса по другим вопросам, в том числе обвинительного характера, нужно у первоисточника узнать, что он имеет в виду. А уже затем общаться и, если понадобится, строить отношения в правовом поле, а деликатность отойдёт на второй план", - сказал Черчесов.

В СМИ появлялась информация, что в сборную попадали футболисты, сотрудничающие с агентом Аланом Агузаровым, близким к тренеру.

Черчесов возглавлял российскую национальную команду с августа 2016 по июль 2021 года и выходил с ней в 1/4 финала Чемпионата Мира.

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