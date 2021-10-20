Черчесов ответил Канчельскису на обвинения в продаже мест в сборной России
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слова экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса по поводу торговли местами в составе национальной команды.
"Мы с Андреем не один год выступали вместе за сборную России. Это великолепный футболист, просто так в "Манчестер Юнайтед", за который он успешно играл в основном составе, не приглашают. Не общались с ним уже долгое время, и поэтому я реально удивлён его словами в мой адрес. Футбольную критику понимаю и допускаю - выбор состава, тактика и так далее.
Но, для того чтобы понять мотивы суждений Канчельскиса по другим вопросам, в том числе обвинительного характера, нужно у первоисточника узнать, что он имеет в виду. А уже затем общаться и, если понадобится, строить отношения в правовом поле, а деликатность отойдёт на второй план", - сказал Черчесов.
В СМИ появлялась информация, что в сборную попадали футболисты, сотрудничающие с агентом Аланом Агузаровым, близким к тренеру.
Черчесов возглавлял российскую национальную команду с августа 2016 по июль 2021 года и выходил с ней в 1/4 финала Чемпионата Мира.
Не пропустите: Черчесов объяснил необходимость лимита на легионеров в РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Линекер высказался об увольнении Брюса с поста главного тренера "Ньюкасла"
-
"Атлетико" теряет Маркоса Льоренте
-
Эмери оценил игру российского хавбека "Вильярреала" Иосифова
-
Вальбуэна высказался о предстоящем суде над Бензема
-
2
Несколько европейских футбольных федераций выдвинули ультиматум ФИФА из-за реформы чемпионата мира
-
Дзюба сравнил себя со львом, говоря о своей мотивации
-
Стив Брюс получит огромную компенсацию за увольнение с поста наставника "Ньюкасла"
-
Ещенко рассказал, как Витория изменил питание футболистов в "Спартаке"
-
Тухель высказался о возможном переходе Холанда в "Челси"
-
Черчесов ответил Канчельскису на обвинения в продаже мест в сборной России
-
Озил может вернуться в АПЛ
-
Сборная России поздравила Аленичева с днём рождения
-
"Зенит" определился с формой на матч с "Ювентусом"
-
Черчесов объяснил необходимость лимита на легионеров в РПЛ
-
Официально: "Ньюкасл" уволил главного тренера
-
"Тамбов" официально признан банкротом
-
"Ньюкасл" возобновил интерес к экс-тренеру "Шахтёра"
-
Шотландия опять обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
-
Черчесов прокомментировал ротацию капитанов в сборной России
-
"Милан" установил клубный антирекорд в Лиге Чемпионов