Черчесов ответил на критику в свой адрес
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу недовольства своей работой со стороны общественности.
"Негатив вокруг сборной в последние годы? Я бы этот вопрос журналистам передал. Это нормальное явление, с которым ты должен смириться. Я с этим постоянно сталкивался с 15 лет, с критикой, здесь нет проблем, надо мириться. До ЧМ-2018 была критика, мы хотели доказать свою состоятельность. Потом был отбор Евро-2020, опять мы работу сделали. Вы говорите, что все рады, работаем. Если до ЧМ-2018 я какие-то вещи понимал, то команда-то свою работу делает. Я бы спросил СМИ - почему? У меня работа - не нравиться всем. У меня нет никакого желания кому-то нравиться.
Что касается меня лично - почему в последние годы вокруг меня складывается негатив? Здесь вы должны ответить на этот вопрос сами. Не знаю, напишите мне письмо, я постараюсь его прочитать. Возможно, это мне что-то даст. Так как читать умею, может, до меня дойдёт, что я делаю не так. Причём, я говорю совершенно искренне, потому что вопрос абсолютно правильный", - сказал Черчесов.
Напомним, что россияне провально выступили на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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