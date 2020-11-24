Черчесов ответил на обвинения Газизова в травме Соболева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил генеральному директору "Спартака" Шамилю Газизову, который подверг критике тренерский штаб национальной команды из-за травмы травмированного нападающего "красно-белых" Александра Соболева.
"Для меня это такое же удивление, как и для вас. Высказывание генерального директора? Это его личное мнение или клуба? Леонид Арнольдович Федун все знает, мы были в переписке. Вот я сейчас встану и у меня колено замкнет - это кто виноват? Меня оскорбляет, что футболист молчит. Мы никого не заставляем. Федун все прекрасно знал", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что Соболев после возвращения из сборной России отправился в Италию, где ему сделали операцию на колене. Футболист вернется в строй уже в следующем году.
В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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