Черчесов ответил на претензии по поводу своей пресс-конференции

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о реакции на свою пресс-конференцию после вылета с Евро-2020, а также объяснил отдельные тезисы, сказанные в ходе неё.

"Сегодня реакцию невозможно не увидеть. Заголовки - стреляющие, значит, уже хорошо, к нам неравнодушны. В моём понимании я выполнил обязательную программу главного тренера сборной после крупного турнира.

Претензия из-за милитаристского языка? Я говорил, что мы представляем страну. Не могу угодить всем, да это и не нужно. Есть штабной офицер, это не значит, что он плохой. А есть полевой командир - это я. Как это образно объяснить? Есть тёплый штаб, где теория, у полевого командира - практика. Я имел в виду это.

Что значат слова про государственную должность? Перед ЧМ, проходившем в нашей стране, было понимание, что это государственная задача. Это ощущение абсолютно не поменялось в дальнейшем. Если ты представляешь государство, хочешь-не хочешь, ты государственный человек. Сборная – это же своего рода государство, потому что ты представляешь страну. В моём понимании сборная России - это не приглашение, в отличие от любого клуба или другой сборной. Там ты думаешь, что можешь сделать, насколько это выгодно. Сборная России - меня спросили, готов ли я, но определяли степень готовности другие. Это называется назначение.

Вся наша страна, она для меня одна. Возможно, я чуть старомоден, могу заблуждаться, но говорю так, как вижу. Если я это воспринимаю так, а кто-то - по-другому, то это вопрос понимания каждого. Это не характеристика – правильно или неправильно", - сказал Черчесов.

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