Черчесов ответил на претензии Василия Уткина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о том, почему полузащитник "Монако" Александр Головин и хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук не играют вместе за национальную команду.
Накануне журналист и видеоблогер Василий Уткин раскритиковал наставника за то, что он не способен использовать на поле одновременно двух вышеуказанных футболистов.
"Как они могут играть вместе, если их нет уже который сбор с нами? Я бы с удовольствием их имел. Ну зато другой Миранчук играет и забивает. По-моему, даже здесь я говорил - дайте время, оно само собой придёт. Сейчас Антон играл, в одной игре забил, во второй забил. И в клубе там, кстати, опять сейчас организовал гол в Зальцбурге. Задача вашего брата как бы чуть-чуть опережать события, нагнетать, а мы спокойны", - сказал Черчесов.
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