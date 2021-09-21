Черчесов ответил на слухи о переговорах со "Спартаком"
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов отрицает наличие переговоров с московским "Спартаком".
"Пару недель назад, когда я был в Австрии, об этом тоже писали, что я встречался с кем-то. Ни с кем я не встречался. И я очень не люблю, когда моё имя фигурирует где-то, где меня нет. Никаких попыток и действий не предпринимается. Я хожу на футбол, сейчас пошёл на "Спартак", потом на "Локомотив", мне теперь не ходить на футбол, что ли?
Другое дело, что это будоражит общественность, "Спартак" в частности. Не хотелось создавать какие-то проблемы своему родному клубу. Всему своё время. Есть тренер, есть работа. Кстати, через пару недель скажу, с кем я общался, почему общался, сложилось или не сложилось. С кем я общаюсь - про тех никто никогда не узнает", - сказал Черчесов.
58-летний специалист уже возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. С июля он остаётся без работы после отставки из сборной России.
"Красно-белых" сейчас тренирует Руй Витория. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2023 года.
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