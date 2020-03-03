Черчесов ответил на вопрос, боится ли он коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он не боится коронавируса. 3 марта наставник отправится в Нидерланды на жеребьевку Лиги наций-2020/21

"Не знаю, мы в это не вовлечены. Я лечу в Амстердам, мне никто ничего не положил, чтобы я пил или надевал маску или противогаз. Мне сложно сказать, нас об этом не информируют, никаких предписаний нет. Мы спокойно к этому относимся", - сказал Черчесов в программе "Футбол России".

Напомним, что в данный момент в мире заболели китайским коронавирусом COVID-19 почти 90 тысяч человек. Умерли более трех тысяч, выздоровели более 45 тысяч.

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