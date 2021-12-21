Черчесов ответил на вопрос о готовности вернуться в "Спартак"
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Новый наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов дал понять, что не исключает своё возвращение в московский "Спартак".
"Готов ли вернуться в "Спартак", если позовут? На какую роль? Если главным тренером - абсолютно", - заявил 58-летний специалист.
Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. Накануне он заключил контракт с "Ференцварошем".
В июне Зарема Салихова, гражданская жена владельца "красно-белых" Леонида Федуна, заявила: "Черчесов в "Спартаке"? Только через мой труп".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фехервар
|30
|71
|2
|Ференцварош
|30
|64
|3
|МТК
|30
|57
|4
|Дебрецен ВСК
|30
|54
|5
|Пакши СЕ
|30
|51
|6
|Уйпешт
|30
|51
|7
|Диошдьор ВТК
|30
|48
|8
|Дьор ЕТО
|30
|38
|9
|Кечкемет ТЕ
|30
|38
|10
|Puskás FC
|30
|35
|11
|Пекши МФК
|30
|31
|12
|Нийредихаза Спартакус
|30
|30
|13
|Гонвед
|30
|28
|14
|Сомбатели Халадаш
|30
|25
|15
|Палхалма СЕ
|30
|22
|16
|Папа
|30
|19