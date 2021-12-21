Черчесов ответил на вопрос о готовности вернуться в "Спартак"

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Черчесов ответил на вопрос о готовности вернуться в "Спартак"

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Новый наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов дал понять, что не исключает своё возвращение в московский "Спартак".

"Готов ли вернуться в "Спартак", если позовут? На какую роль? Если главным тренером - абсолютно", - заявил 58-летний специалист.

Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. Накануне он заключил контракт с "Ференцварошем".

В июне Зарема Салихова, гражданская жена владельца "красно-белых" Леонида Федуна, заявила: "Черчесов в "Спартаке"? Только через мой труп".

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