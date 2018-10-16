Черчесов ответил на вопрос о скандале с Кокориным и Мамаевым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его интересуют футбольные качества игроков.

Таким образом, он не захотел давать оценку действиям Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые оказались в СИЗО после двух драк в Москве.

"Есть жизнь, а есть спорт. То, что случается за полем, это личный вопрос. Если человек получает красную карточку, это касается футбола. А то, что за полем, это дело личное. Тогда они должны отвечать как граждане, а не как футболисты", - сказал он.

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