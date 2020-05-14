Черчесов озвучил свою позицию по доигровке РПЛ

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Черчесов озвучил свою позицию по доигровке РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу возможного возобновления сезона РПЛ.

Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Командам осталось провести по 8 матчей.

"Как главный тренер сборной России я самым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы футболисты как можно быстрее приступили к тренировкам и начали получать игровую практику. В этом плане сборная зависима от клубов, потому что основную подготовку игроки получают в своих командах. На сегодняшний день мы видим, что в ряде европейских стран определены даты возобновления футбольного сезона. Уже в ближайший уик-энд пройдут матчи в Бундеслиге, где я в своё время провёл несколько сезонов и хорошо знаю, с какой скрупулёзностью там подходят к организации матчей. Если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то, на мой взгляд, это нужно сделать. Тогда мы избежим кривотолков, связанных со спортивным принципом.

Понятно, что командам необходимо определённое время - 3-4 недели - для подготовки, и в случае положительного решения, оно обязательно должно быть предусмотрено. Только при таком развитии событий клубы будут находиться в равных условиях и займут те места, которые заслужили своими результатами. Естественно, при этом нужно самым серьёзным образом проработать механизм, который позволит не допустить развития коронавирусной инфекции. Знаю, что руководство РФС вместе с Министерством спорта и другими профильными структурами сейчас плотно занимается этим вопросом, потому что ничто не может быть важнее здоровья людей", - сказал Черчесов.

Если РФС примет решение доиграть текущий сезон, то возобновление турнира произойдёт во второй половине июня.

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