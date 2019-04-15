Черчесов озвучил свою позицию по лимиту на легионеров в РПЛ

Теги станислав черчесовроссиярпл

Черчесов озвучил свою позицию по лимиту на легионеров в РПЛ

Наставник сборной России Станислав Черчесов считает, что РПЛ стоит задуматься о смене формата лимита на легионеров.

Сейчас в турнире действуют ограничения, согласно которым на поле могут находиться не более шести иностранцев в одной команде.

"Прямых консультаций со мной нет, и мне не хотелось бы в это вступать. Есть конфликт интересов. Работая в клубе, я своё мнение сказал, и оно не поменялось. Я за заявку. Неважно, "10+15", "8+17" и так далее", - сказал Черчесов.

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