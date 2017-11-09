Черчесов озвучил задачу сборной России в матчах с Аргентиной и Испанией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил задачу национальной команды в ближайших товарищеских матчах с Аргентиной и Испанией.

"Наша задача - играть вперёд без передач поперёк поля" - сказал Черчесов.

Напомним, что сборная России 11 ноября сыграет в Москве с Аргентиной, а 14 ноября - в Санкт-Петербурге с Испанией.

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