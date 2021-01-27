Черчесов перечислил свои достижения за карьеру
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перечислил свои достижения за карьеру в честь 10-летия работы со своим тренерским штабом.
"В январе нашему тренерскому штабу исполнилось 10 лет. 5 клубов и сборная России, золотой дубль в Польше и выход в четвертьфинал чемпионата мира. Рассчитываем, что главные победы – впереди!" – написал Черчесов на своей странице в Instagram.
Помощниками Черчесова являются Владимир Паников, Гинтарас Стауче и Мирослав Ромащенко.
57-летний Черчесов становился чемпионом и обладателем Кубка Польши с варшавской "Легией". В период работы с московским "Спартаком" он завоевывал серебряную медаль Российской Премьер-Лиги.
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