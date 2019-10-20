Черчесов: "Перед ЧМ-2018 вызывали потенциальных кандидатов. Сейчас - только сильнейших"
Наставник сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" на телеканале "Матч ТВ" рассказал, что думает о переносе матчей последних туров чемпионата России. Кроме того, специалист отметил, что выбирает сильнейших игроков к чемпионату Европы-2020.
Напомним, в матче 8-го тура отбора Евро-2020 Россия разгромила Кипр (5:0) и досрочно прошла на Евро-2020.
"Если что-то решено, мы отталкиваемся от этого. 17-го в чемпионате последний матч. У нас уже план рассчитан, я могу показать на телефоне: когда собираемся, сколько дней, когда день отдыха.
Когда готовились к домашнему ЧМ, могли вызвать потенциальных кандидатов. Сейчас, когда играли за очки, нужно было вызывать сильнейших", - сказал Черчесов.
16 ноября состоится матч 9-го тура отбора Евро-2020 с Бельгией. Начало - в 20:00 (мск).
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