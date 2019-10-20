Черчесов: "Перед ЧМ-2018 вызывали потенциальных кандидатов. Сейчас - только сильнейших"

Теги станислав черчесовроссиябельгия

Черчесов: "Перед ЧМ-2018 вызывали потенциальных кандидатов. Сейчас - только сильнейших"

Наставник сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" на телеканале "Матч ТВ" рассказал, что думает о переносе матчей последних туров чемпионата России. Кроме того, специалист отметил, что выбирает сильнейших игроков к чемпионату Европы-2020.

Напомним, в матче 8-го тура отбора Евро-2020 Россия разгромила Кипр (5:0) и досрочно прошла на Евро-2020.

"Если что-то решено, мы отталкиваемся от этого. 17-го в чемпионате последний матч. У нас уже план рассчитан, я могу показать на телефоне: когда собираемся, сколько дней, когда день отдыха.

Когда готовились к домашнему ЧМ, могли вызвать потенциальных кандидатов. Сейчас, когда играли за очки, нужно было вызывать сильнейших", - сказал Черчесов.

16 ноября состоится матч 9-го тура отбора Евро-2020 с Бельгией. Начало - в 20:00 (мск).

А еще: Черчесов прокомментировал назначение Тедеско главным тренером "Спартака"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" и "Краснодар" обменялись голами в матче РПЛ

"Динамо" и "Краснодар" обменялись голами в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 13 29
3 Ростов Ростов 13 26
4 Краснодар Краснодар 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 13 26
6 Урал Урал 13 17
7 Крылья Советов Крылья Советов 13 17
8 Уфа Уфа 13 16
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 13 15
10 Рубин Рубин 13 15
11 Спартак Москва Спартак Москва 13 15
12 Оренбург Оренбург 13 14
13 Сочи Сочи 13 13
14 Ахмат Ахмат 13 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов