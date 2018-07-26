Черчесов: "Переход Головина - это звонок для европейских клубов, что на российских игроков можно рассчитывать"

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Черчесов: "Переход Головина - это звонок для европейских клубов, что на российских игроков можно рассчитывать"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал трансфер полузащитника московского ЦСКА Александра Головина в "Монако".

"Каждый из нас где-то начинал, Саша Головин - в их числе. Я рад за него, что он показал такой прогресс, когда-то попал в хорошую команду ЦСКА. Он играет определенную и важную роль в нашей сборной, я рад, что он сделал этот непростой шаг, надеюсь, что он воспользуется своим шансом. Это опять же, звонок для других европейских клубов, что на российских футболистов можно рассчитывать", - цитирует 54-летнего специалиста ТАСС.

Напомним, Рейнгольд указал на ошибки Черчесова. | soccernews.ru

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