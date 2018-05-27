Черчесов: "Переход на игру в четыре защитника? Глупости не читайте"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг домыслы СМИ, которые предположили, что на Чемпионате Мира его команда будет играть в четыре защитника.

"Сборная перешла на схему с четырьмя защитниками? Глупости не читайте. Какая-то схема не стала базовой. До этого было в пять, да. Но игроки ЦСКА и "Рубина", так, например, в клубах играют, поэтому мы чуть больше сейчас тренируем в четыре защитника - тактику, которую нужно чуть больше разбирать. То есть, пропорции 60 на 40 в пользу четырех защитников сейчас на тренировках", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, игроки и тренеры сборной России вместе смотрели финал Лиги Чемпионов. | soccernews.ru