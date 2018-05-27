Черчесов: "Переход на игру в четыре защитника? Глупости не читайте"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг домыслы СМИ, которые предположили, что на Чемпионате Мира его команда будет играть в четыре защитника.
"Сборная перешла на схему с четырьмя защитниками? Глупости не читайте. Какая-то схема не стала базовой. До этого было в пять, да. Но игроки ЦСКА и "Рубина", так, например, в клубах играют, поэтому мы чуть больше сейчас тренируем в четыре защитника - тактику, которую нужно чуть больше разбирать. То есть, пропорции 60 на 40 в пользу четырех защитников сейчас на тренировках", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.
Напомним, игроки и тренеры сборной России вместе смотрели финал Лиги Чемпионов. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бешикташ" нацелился на лидера "Локомотива"
-
"Манчестер Юнайтед" готов сделать первое предложение по Роналду
-
Месси требует от "Барселоны" подписания двух топовых игроков
-
Перес не намерен удовлетворять финансовые запросы Роналду
-
Дзагоев: "Бразилия - космос, с остальными можно играть"
-
Анчелотти определил новую трансферную цель "Наполи"
-
Пуйоль: "У меня нет сомнений, кто является лучшим игроком мира"
-
"Боруссия" близка к подписанию хавбека "Айнтрахта"
-
"Реал" оценил Бэйла дороже Неймара
-
Чичарито высказался о своём будущем
-
"Арсенал" и "Боруссия" не могут договориться по трансферу Папастатопулоса
-
Бонуччи надеется, что Балотелли повзрослел
-
Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов
-
Робертсон прокомментировал эпизод с травмой Салаха
-
Мбаппе близок к уходу из ПСЖ
-
Презентация Иньесты вызвала настоящий фурор в Японии
-
1
"Челси" заплатит 50 миллионов евро за универсального защитника
-
Ярмоленко потроллил игроков сборной Украины
-
1
"Ливерпуль" возобновил интерес к Алиссону
-
"Манчестер Юнайтед" готовит рекордный трансфер