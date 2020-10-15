Черчесов: "Первое место в группе сохранили, и это немаловажно"

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о результатах команды в октябрьских матчах.

Напомним, россияне дважды сыграли вничью - против Турции (1:1) и Венгрии (0:0) в Лиге Наций и проиграли Швеции (0:1) в товарищеской встрече. При этом оба матча прошли в Москве.

"Три игры за десять дней - новый опыт. Первое место в группе сохранили, и это немаловажно. Информации получено достаточно, обязательно все проанализируем и сделаем выводы к ноябрьскому сбору", - написал Черчесов в инстаграме.

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