Черчесов: "Планируем использовать две схемы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о тактических моментах игры своей команды.

"Будем ли еще играть со схемой в четыре защитника? Планируем и эту схему, и другую. Почему чуть больше играли в четыре защитника? Потому что в пять уже долго играли. У нас есть определенные соперники, подбор игроков. Был бы Джикия и Васин, то, возможно, играли бы по-другому. То добро, что у нас есть, нужно правильно использовать. Нам никто не запрещает менять схему и до игры, и во время", - цитирует 54-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Черчесов оценил свою работу в сборной. | soccernews.ru