Черчесов: "Победа над Шотландией - уже история"

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Черчесов: "Победа над Шотландией - уже история"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что думает о победном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (2:1). Об этом сообщает "Чемпионат".

"Я не знал, что Шотландия в первый раз проиграла дома за 4 года. Но особо радует, что после первого мяча мы продолжили играть, как планировали. Создав много моментов, забили. А минусы - что на первые минуты вышли вальяжно, долго втягивались. Также рад, что выиграли, что футболисты, вышедшие на замену, внесли свою лепту. Но у нас скоро ещё один матч, так что победа над Шотландией - уже история", - сказал Черчесов.

Россия с 12 очками занимает 2 место в группе I, Шотландия с 6 баллами располагается на 4 позиции.

9 сентября в шестом туре чемпионата Европы сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде. Начало - в 21:45 (мск).

А еще: Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020| http://soccernews.ru
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