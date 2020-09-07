Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку во время матчей Лиги наций

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Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку во время матчей Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в инстаграме поблагодарил фанатов за поддержку в матче Лиги наций поблагодарил болельщиков за поддержку во время матчей Лиги наций.

"Легких побед у сборной не бывает. Но главное, что они у нее есть. Спасибо всем за поддержку!" - написал Черчесов.

Напомним, что российская сборная обыграла в двух стартовых турах Лиги Наций Сербию (3:1) и Венгрию (3:2).

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