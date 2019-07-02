Черчесов побывал на тренировке "Краснодара" в Австрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствовал на тренировке "Краснодара". Об этом тренер написал в своем инстаграме.

Клуб опубликовал видео с занятия, отметив присутствие Черчесова.

"Вместе с Ромащенко посетил тренировку ФК "Краснодар" и пообщался с генеральным директором клуба Владимиром Хашигом", - написал Черчесов.

Напомним, 4 июля "Краснодар" встретится со "Спартаком" в мате Кубка "Париматч Премьер". Начало - в 19:00 (мск).

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