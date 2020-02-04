Черчесов побывал на тренировке "Спартака" в Катаре

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку "Спартака" в Катаре, сообщает официальный Twitter московского клуба.

Черчесов вместе с генеральным директором "красно-белых" Томасом Цорном наблюдал за тренировочным занятием команды.

Завтра, 5 февраля, "Спартак" сыграет в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер против "Локомотива". Поединок начнется в 18:00 мск.

Не пропустите: Кутепов оценил шансы "Спартака" попасть в Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru