Черчесов побывал на тренировке "Спартака" в Катаре

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Черчесов побывал на тренировке "Спартака" в Катаре

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку "Спартака" в Катаре, сообщает официальный Twitter московского клуба.

Черчесов вместе с генеральным директором "красно-белых" Томасом Цорном наблюдал за тренировочным занятием команды.

Завтра, 5 февраля, "Спартак" сыграет в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер против "Локомотива". Поединок начнется в 18:00 мск.

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