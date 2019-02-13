Черчесов побывал в расположении российского клуба

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл на базу "Крыльев Советов". Об этом сообщает твиттер команды.

Вчера в расположение "Крыльев" прибыл главный тренер сборной России по футболу Станислав Саламович Черчесов и понаблюдал за результативными играми нашей команды. pic.twitter.com/wFvcQFZIdT — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 13 февраля 2019 г.

Тренер посетил товарищеский матч самарской команды с казахстанским "Кайсаром", который закончился со счётом 3:0.

"Крылья Советов" занимает 13 место турнирной таблицы, имея в активе 17 баллов.

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