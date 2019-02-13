Черчесов побывал в расположении российского клуба

Теги станислав черчесовкрылья советов

Черчесов побывал в расположении российского клуба

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прибыл на базу "Крыльев Советов". Об этом сообщает твиттер команды.

Тренер посетил товарищеский матч самарской команды с казахстанским "Кайсаром", который закончился со счётом 3:0. 

"Крылья Советов" занимает 13 место турнирной таблицы, имея в активе 17 баллов.

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