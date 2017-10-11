Черчесов: "Почему сборная России должна отказываться от Габулова?"

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Черчесов: "Почему сборная России должна отказываться от Габулова?"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он регулярно вызывает в команду вратаря тульского "Арсенала" Владимира Габулова

"Я недавно где-то читал, что его называют дядькой сборной России, но у нас не комсомольская организация. Нам нужен вратарь. Он великолепно в том году играл и в этом показывает соответствующие показатели. Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает и на поле, и за его пределами? Он также знает определенные нюансы игры за сборную. У нас нет как такового разделения на первого, второго или третьего вратаря. Есть определенная иерархия, но разделения нет", – сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

В этом сезоне 33-летний Габулов провел за "Арсенал" 12 матчей и пропустил 14 голов.

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