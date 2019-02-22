Черчесов поддержал Алана Дзагоева
Наставник сборной России Станислав Черчесов выразил поддержку полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву, вылетевшему из строя на длительный срок из-за травмы колена.
"Мы сожалеем, что Дзагоев получил травму. Вчера говорил с ним по телефону, постарался поддержать его и пожелал успешного восстановления и реабилитации. Не стоит падать духом, возраст ещё позволяет Алану продолжать футбольную карьеру и радовать своей игрой болельщиков ЦСКА и сборной России. Все мы помним его великолепную голевую передачу на Фернандеса в четвертьфинале Чемпионата Мира, а ведь чтобы выйти тогда на поле, ему пришлось пройти серьёзный и напряжённый курс лечения и восстановления после травмы, полученной в матче с Саудовской Аравией. Успехов и скорейшего возвращения в строй Алану", - сказал Черчесов.
Стоит отметить, что Дзагоеву сейчас 28 лет.
В текущем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА всего 11 матчей во всех турнирах и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10