Черчесов поддержал Алана Дзагоева

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Черчесов поддержал Алана Дзагоева

Наставник сборной России Станислав Черчесов выразил поддержку полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву, вылетевшему из строя на длительный срок из-за травмы колена.

"Мы сожалеем, что Дзагоев получил травму. Вчера говорил с ним по телефону, постарался поддержать его и пожелал успешного восстановления и реабилитации. Не стоит падать духом, возраст ещё позволяет Алану продолжать футбольную карьеру и радовать своей игрой болельщиков ЦСКА и сборной России. Все мы помним его великолепную голевую передачу на Фернандеса в четвертьфинале Чемпионата Мира, а ведь чтобы выйти тогда на поле, ему пришлось пройти серьёзный и напряжённый курс лечения и восстановления после травмы, полученной в матче с Саудовской Аравией. Успехов и скорейшего возвращения в строй Алану", - сказал Черчесов.

Стоит отметить, что Дзагоеву сейчас 28 лет.

В текущем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА всего 11 матчей во всех турнирах и сделал 1 ассист.

Не пропустите: ЦСКА предложит Дзагоеву новый контракт. | http://soccernews.ru

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