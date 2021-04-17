Черчесов поддержал дисквалифицированного Гильерме

Фото "Чемпионат" / Эдгар Брещанов

Наставник сборной России Станислав Черчесов публично выразил поддержку вратарю "Локомотива" Гильерме.

Напомним, что голкипера "железнодорожников" дисквалифицировали на 2 матча РПЛ за провокационное поведение во время дерби со "Спартаком".

Черчесов, прибывший посмотреть сегодняшнюю игру между "Локо" и "Ростовом" (4:1), поддержал натурализованного бразильца, показав его футболку на трибунах.

Фото скрин трансляции "Матч ТВ"

Не пропустите: "Локомотив" намерен оспорить решение КДК РФС. | http://soccernews.ru