Черчесов поддержал дисквалифицированного Гильерме

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Черчесов поддержал дисквалифицированного Гильерме

Фото "Чемпионат" / Эдгар Брещанов

Наставник сборной России Станислав Черчесов публично выразил поддержку вратарю "Локомотива" Гильерме.

Напомним, что голкипера "железнодорожников" дисквалифицировали на 2 матча РПЛ за провокационное поведение во время дерби со "Спартаком".

Черчесов, прибывший посмотреть сегодняшнюю игру между "Локо" и "Ростовом" (4:1), поддержал натурализованного бразильца, показав его футболку на трибунах.

Фото скрин трансляции "Матч ТВ"

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