Черчесов поддержал Хабиба перед чемпионским боем
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал удачи российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в чемпионском бою с американцем Джастином Гэтжи.
"Добрый вечер, Хабиб. Надеюсь, тренировочный лагерь прошел на том уровне, как ты хотел. Читал многие высказывания, убежден, что ты спокоен, готов к предстоящему бою. На таком уровне они легкими никогда не бывают. Но знаем, верим и убеждены. Мы за тебя болеем. Давай, друг", — сказал Черчесов в видео, опубликованном на странице Za Khabiba в Instagram.
Бой Нурмагомедов - Гэтжи состоится в ночь с 24 на 25 октября. На кону поединка будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.
32-летний Нурмагомедов за свою карьеру провел 28 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед. На счету 31-летнего Гэтжи 22 победы при двух поражениях.
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