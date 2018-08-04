Черчесов поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ

1 Теги россиястанислав черчесоврпл

Черчесов поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

"По мне лучше, когда лимит не на поле, а в заявке. В заявке 25 футболистов, условно из них должно быть не больше 8 иностранцев" - сказал Черчесов.

Напомним, что сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "шесть легионеров + пять россиян".

Не пропустите: Черчесов рассказал о своём отношении к критикам. | http://soccernews.ru

Комментарии
МетеоРрр

Хорошая идея в совокупности с нынешней обстановкой. Я б даже так распределил: 10 тотал и 5 максимум на поле для РПЛ, и 8тотал 4макс на поле для ФНЛ, 4 тотал и 2 в поле для ПФЛ.

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