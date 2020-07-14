Черчесов поделился мнением о матчах РПЛ после возобновления сезона

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Черчесов поделился мнением о матчах РПЛ после возобновления сезона

Наставник сборной России Станислав Черчесов оценил уровень игры в матчах РПЛ после рестарта турнира.

"Если будут ещё такие большие перерывы, то он, естественно, изменится, станет менее интенсивным и эмоциональным. Играть при пустых трибунах тоже далеко не самый положительный момент. Поэтому хочется, чтобы эта пандемия покинула нас навсегда. Лучше мы будем соблюдать все правила, носить маски и перчатки, но футбол останется прежним. После возобновления не было практически ни одной игры, которая соответствовала бы докарантинному уровню. Опять же, болельщику хочется зрелищных матчей, главному тренеру важны качество игры и оценка футболистов, а это две разных вещи", - сказал Черчесов.

Напомним, что вынужденная пауза в российской Премьер-лиге продлилась более трёх месяцев.

Также стоит отметить, что чемпионом страны досрочно стал питерский "Зенит".

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