Черчесов поделился мнением о выступлении сборной России на Евро-2020

Фото: инстаграм Черчесова/Автор неизвестен

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении национальной команды прошедшим летом на Евро-2020.

– После Евро-2020 мы с вами общались коротко, и вы сказали, что это не сложное, а правильное время. Почему правильное?

– Победы и поражения тебя всегда чему-то учат. Конечно, если ты хочешь учиться. Мы никогда на сто процентов не можем быть уверены, как поведем себя в той или иной экстремальной ситуации. Да, внутри себя мы думаем, что всегда будем поступать правильно.

Вот сейчас будет пожар, и каждый из нас уверен, что побежит в самый огонь спасать людей. Но пока это ситуация с тобой не произошла, ты не можешь знать точно, что сделаешь на самом деле. И только когда что-то с тобой случается в реальности, тогда ты узнаешь свою настоящую реакцию.

– И какая она была?

– Мы попали в не самую приятную ситуацию – да, пробились на Евро-2020, который не имели права пропускать, но в группе выступили не лучшим образом. Уступили двум топ-командам. Но одна из них потом дошла до полуфинала, и если бы не судья, то и в финале бы играла.

И вообще все видели, каким катком потом в отборе ЧМ-2022 Дания прошлась по соперникам. Сейчас я могу сказать, что мне не стыдно за Евро-2020. Мы профессионально выполняли свою работу. Но конкретного результата тем не менее на этом турнире не добились. И признаем это, – сказал Черчесов.

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