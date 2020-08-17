Черчесов поделился мнением о защитнике Федоре Кудряшове

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Черчесов поделился мнением о защитнике Федоре Кудряшове

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что думает о защитнике Федоре Кудряшове, играющем за турецкий "Антальяспор".

"Когда речь идет о профессиональном футболе, слово "симпатия" вряд ли уместно. Мы знаем Федора еще с периода работы в "Спартаке", поэтому четко понимаем его возможности. Буквально пару дней назад общался с ним по видеосвязи, обсудили рабочие вопросы. К сожалению, пандемия не позволила посмотреть вживую его игру за "Антальспор", но мы видели Кудряшова в матчах за "Истанбул". Федору комфортно в турецком чемпионате, это чувствуется. Он стабильно выходит в основном составе своего клуба, приносит ему пользу", - цитирует Черчесова официальный сайт РФС.

Напомним, 32-летний футболист в декабре покинул "Сочи" на правах свободного агента и вскоре перешёл в турецкий клуб, заключив контракт до 2021 года.

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