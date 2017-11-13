Черчесов поделился ожиданиями от матча с Испанией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался в преддверии товарищеского матча против национальной команды Испании.

"Аргентина - хороший соперник, Испания - такой же. Испанцы также держат мяч, но играют быстрее, стараются доставлять мяч быстрее, а аргентинцы долго готовят атаки, потом взрываются. Испанцы играют в четыре защитника, но могут и в три. От этого будем исходить" - сказал Черчесов.

Напомним, что матч Россия - Испания состоится во вторник в 21:45 по московскому времени.

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