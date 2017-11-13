Черчесов поделился ожиданиями от матча с Испанией

Теги станислав черчесовроссияиспания

Черчесов поделился ожиданиями от матча с Испанией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался в преддверии товарищеского матча против национальной команды Испании.

"Аргентина - хороший соперник, Испания - такой же. Испанцы также держат мяч, но играют быстрее, стараются доставлять мяч быстрее, а аргентинцы долго готовят атаки, потом взрываются. Испанцы играют в четыре защитника, но могут и в три. От этого будем исходить" - сказал Черчесов.

Напомним, что матч Россия - Испания состоится во вторник в 21:45 по московскому времени. 

Не пропустите: Алдонин: "Победа над сборной Испании - реальна". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов