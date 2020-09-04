Черчесов поделился ожиданиями от матча с Венгрией
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался в преддверии гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги Наций против Венгрии.
"На данный момент мы знаем достаточно, другое дело, что сегодняшнюю игру мы ещё не посмотрели. Наверное, сегодняшняя игра, которую они сыграли с Турцией, будет более информативной, показательной, нежели те игры, которые мы смотрели. По сравнению с той игрой, когда мы играли с венграми перед Кубком Конфедераций, у них много изменений. Появилась интересная молодёжь. Нам предстоит сложный матч", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".
Матч Венгрия - Россия состоится в воскресенье, 6 сентября, в Будапеште.
В 1-м туре ЛН россияне дома победили Сербию (3:1), а венгры в гостях минимально обыграли Турцию (1:0).
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|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
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|Фарерские острова
|6
|5
|4
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|Группа 4
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|О
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|6
|15
|2
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|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4