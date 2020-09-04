Черчесов поделился ожиданиями от матча с Венгрией

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Черчесов поделился ожиданиями от матча с Венгрией

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался в преддверии гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги Наций против Венгрии.

"На данный момент мы знаем достаточно, другое дело, что сегодняшнюю игру мы ещё не посмотрели. Наверное, сегодняшняя игра, которую они сыграли с Турцией, будет более информативной, показательной, нежели те игры, которые мы смотрели. По сравнению с той игрой, когда мы играли с венграми перед Кубком Конфедераций, у них много изменений. Появилась интересная молодёжь. Нам предстоит сложный матч", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".

Матч Венгрия - Россия состоится в воскресенье, 6 сентября, в Будапеште.

В 1-м туре ЛН россияне дома победили Сербию (3:1), а венгры в гостях минимально обыграли Турцию (1:0).

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