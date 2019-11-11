Черчесов поделился ожиданиями от матча со сборной Бельгии

Наставник сборной Бельгии Станислав Черчесов высказался в преддверии матча девятого тура квалификации Евро-2020 против Бельгии.

"Шансы оценивать не будем. Мы знаем свои способности, знаем, что играем с топ-командой. Главное - подготовиться. Сегодняшняя тренировка уже даст пищу для размышлений, будем делать свой план. Иногда сборы и состояние игроков показывают, что необходимо правильно планировать дни", - сказал Черчесов.

Напомним, что Россия примет Бельгию в субботу, 16 ноября. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Если россияне выиграют с разницей более 2 голов, то выйдут на первое место в отборочной группе.

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