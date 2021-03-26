Черчесов поделился ожиданиями от матча со Словенией
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался в преддверии матча 2-го тура квалификации ЧМ-2022 против Словении.
"Поздравляю сборную Словении с победой. Для нас её успех в матче с Хорватией (победа 1:0 - примечание Soccernews) не стал неожиданным. Это очень хорошая команда. Мы изучали игру словенцев и знаем, что это команда, которая играет очень дисциплинированно и агрессивно. В сборной есть игроки мирового уровня, поэтому нас ждёт хороший соперник. Мы это изначально знали, а сейчас - тем более", - заявил Черчесов.
Россия примет Словению в субботу. Матч пройдёт в Сочи на стадионе "Фишт", начало - в 17:00 по московскому времени.
Не пропустите: Черчесов: "Россия - единственная страна, где жизнь нормально протекает". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3