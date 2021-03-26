Черчесов поделился ожиданиями от матча со Словенией

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Черчесов поделился ожиданиями от матча со Словенией

Фото ТАСС / Сергей Бобылев

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался в преддверии матча 2-го тура квалификации ЧМ-2022 против Словении.

"Поздравляю сборную Словении с победой. Для нас её успех в матче с Хорватией (победа 1:0 - примечание Soccernews) не стал неожиданным. Это очень хорошая команда. Мы изучали игру словенцев и знаем, что это команда, которая играет очень дисциплинированно и агрессивно. В сборной есть игроки мирового уровня, поэтому нас ждёт хороший соперник. Мы это изначально знали, а сейчас - тем более", - заявил Черчесов.

Россия примет Словению в субботу. Матч пройдёт в Сочи на стадионе "Фишт", начало - в 17:00 по московскому времени.

Не пропустите: Черчесов: "Россия - единственная страна, где жизнь нормально протекает". | http://soccernews.ru
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