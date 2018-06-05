Черчесов поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Турции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался в преддверии товарищеского матча против национальной команды Турции.

"Я говорю какие-то вещи, но не хочу, чтобы это звучало, как оправдание. В сборах есть нюансы, которые мы должны учитывать всегда, мы должны быть максимально готовы к официальным матчам. Убеждён, что в игре с Турцией всё будет посвежее и лучше, чем с Австрией" - сказал Черчесов.

Напомним, что матч Россия – Турция состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru