Черчесов поделился впечатлениями от жеребьевки отбора ЧМ-2022 для сборной России

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Черчесов поделился впечатлениями от жеребьевки отбора ЧМ-2022 для сборной РоссииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий относительно результатов жеребьевки квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

"Все команды, которые к нам попались, мы их спокойно берем и в рабочем порядке обрабатываем. С каждой командой надо будет играть. Опыт показывает, что в день и час надо быть готовым к игре.

Последние игры показали, что не только мы, но и другие команды, могут столкнуться с проблемами: карточки, травмы, карантин... Например, у условной Франции тоже 20 человек выбыло. Просто нужно в быть в порядке в нужное время.

Были разговоры, в какой корзине лучше быть – во второй или третьей. Хорватия, возможно, предпочтительнее, чем Германия из первой корзины. Они не слабее и не лучше. Но, видите, как иногда ситуация складывается таким образом, что сначала кажется – плохо, а потом оказывается, что не так уж плохо.

Есть судьба, от которой мы не уйдем. Все эти вещи, что случаются с человеком или командой – они не случайны. Повторяю: это все рабочий момент.

Мы группу знаем и теперь спокойно будем готовиться", сказал Станислав Черчесов в интервью  с Денисом Казанским.

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Итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре

Итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре

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