Черчесов поделился впечатлениями от жеребьевки отбора ЧМ-2022 для сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий относительно результатов жеребьевки квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
"Все команды, которые к нам попались, мы их спокойно берем и в рабочем порядке обрабатываем. С каждой командой надо будет играть. Опыт показывает, что в день и час надо быть готовым к игре.
Последние игры показали, что не только мы, но и другие команды, могут столкнуться с проблемами: карточки, травмы, карантин... Например, у условной Франции тоже 20 человек выбыло. Просто нужно в быть в порядке в нужное время.
Были разговоры, в какой корзине лучше быть – во второй или третьей. Хорватия, возможно, предпочтительнее, чем Германия из первой корзины. Они не слабее и не лучше. Но, видите, как иногда ситуация складывается таким образом, что сначала кажется – плохо, а потом оказывается, что не так уж плохо.
Есть судьба, от которой мы не уйдем. Все эти вещи, что случаются с человеком или командой – они не случайны. Повторяю: это все рабочий момент.
Мы группу знаем и теперь спокойно будем готовиться", сказал Станислав Черчесов в интервью с Денисом Казанским.
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|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
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|3
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|Группа D
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|1
|Хорватия
|3
|9
|2
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|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3