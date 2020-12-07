Черчесов поделился впечатлениями от жеребьевки отбора ЧМ-2022 для сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий относительно результатов жеребьевки квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

"Все команды, которые к нам попались, мы их спокойно берем и в рабочем порядке обрабатываем. С каждой командой надо будет играть. Опыт показывает, что в день и час надо быть готовым к игре.

Последние игры показали, что не только мы, но и другие команды, могут столкнуться с проблемами: карточки, травмы, карантин... Например, у условной Франции тоже 20 человек выбыло. Просто нужно в быть в порядке в нужное время.

Были разговоры, в какой корзине лучше быть – во второй или третьей. Хорватия, возможно, предпочтительнее, чем Германия из первой корзины. Они не слабее и не лучше. Но, видите, как иногда ситуация складывается таким образом, что сначала кажется – плохо, а потом оказывается, что не так уж плохо.

Есть судьба, от которой мы не уйдем. Все эти вещи, что случаются с человеком или командой – они не случайны. Повторяю: это все рабочий момент.