Черчесов поделился впечатлениями после просмотра фильма "Стрельцов"

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о премьере фильма "Стрельцов", который посвящён легендарному советскому футболисту Эдуарду Стрельцову.

"Вспомнил советское время, поностальгировал. Для молодёжи это правильный фильм в правильное время. История реалистичная. Нужно помнить свою историю и не позволять её забывать. Артисты играли великолепно, в фильме есть всё, что надо", - сказал Черчесов.

Стрельцов всю свою карьеру провёл в "Торпедо". За сборную СССР сыграл 38 матчей и забил 25 голов. В составе московской команды он становился чемпионом и обладателем Кубка страны.

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