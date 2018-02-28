Черчесов: "Подготовка к матчу с Бразилией из-за травмы Неймара меняться не будет, но в тактическом плане учтем это"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, каким образом повлияет на его команду травма форварда сборной Бразилии Неймара в преддверии очного матча их команд.

"Наша подготовка не будет меняться, но в тактическом плане нужно учитывать определенные моменты, если на поле против вас игрок уровня Неймара, Роналду или Месси. Посмотрим, кого они будут наигрывать вместо Неймара, и от этого уже будем исходить", - цитирует Черчесова Rusfootball.info.

Напомним, наставник сборной Ирана считает, что Россия может выиграть домашний ЧМ. | soccernews.ru