Черчесов подтвердил продление контракта с РФС

Наставник сборной России Станислав Черчесов объявил, что его контракт с РФС продлён до 2022 года.

"Могу только повторить сказанное ранее. После выхода сборной России на Чемпионат Европы мой контракт с РФС автоматически пролонгирован до лета 2022 года. Единственный нюанс состоит в том, что на этот раз Чемпионат Мира пройдёт в декабре, и, соответственно, соглашение необходимо продлить на полгода. Это технический момент, не более того.

Наш тренерский штаб сейчас концентрируется на первичной приоритетной задаче - качественной подготовке к Чемпионату Европы и выступлении сборной на этом крупном и очень важном турнире", - сказал 56-летний специалист.

Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года. Под его руководством национальная команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путёвку на Евро-2020.

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