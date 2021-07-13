Черчесов подвел итоги своей работы в сборной России
Фото: инстаграм Черчесова/Автор неизвестен
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов в своем инстаграм прокомментировал свою работу в сборной России.
"Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых – чемпионат мира 2018 года в России.
Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили "сборную в страну", а "страну в сборную".
Затем было еще немало интересных матчей, уверенная квалификация на Евро-2020. К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем.
Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика.
До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!", – написал специалист.
Напомним, что на Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
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