Черчесов подвел итоги своей работы в сборной России

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Черчесов подвел итоги своей работы в сборной РоссииФото: инстаграм Черчесова/Автор неизвестен

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов в своем инстаграм прокомментировал свою работу в сборной России.

"Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых – чемпионат мира 2018 года в России.

Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили "сборную в страну", а "страну в сборную".

Затем было еще немало интересных матчей, уверенная квалификация на Евро-2020. К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем.

Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика.

До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!", – написал специалист.

Напомним, что на Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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