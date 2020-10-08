Черчесов подвел итоги товарищеского матча России против Швеции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу поражение команды в товарищеском матче против Швеции (1:2).

"Мы не рассматривали матч как разминку. Это официальная игра, мы хотели выглядеть убедительно и играть на результат. Мы создавали моменты, владели инициативой, но не реализовали. Счет на табло, но все могло быть по-другому.

Во втором тайме не сказал бы, что мы просели. Сделали замены, пытались атаковать, но этот рикошет наш пыл остудил. Я пытался делать замены на усиление атаки, но, к сожалению, не удалось добиться результата.

Соболев и Мостовой понюхали порох, чтобы понять, что такое стоять под гимном и под флагом. Хорошие моменты у них были, надо закреплять, а над недочетами надо работать", - цитирует специалиста "СЭ".

11 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией, 14-го встретятся с Венгрией в рамках Лиги наций.

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