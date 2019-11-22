Черчесов подвёл итоги жеребьёвки Евро-2020

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Черчесов подвёл итоги жеребьёвки Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал комментарии по поводу сегодняшней жеребьёвки Евро-2020.

Напомним, что стали известны пары участников плей-офф Лиги Наций, между которыми будут разыграны четыре последние путёвки на турнир.

Кроме того, жребий определил, что Дания сыграет все три матча группового этапа континентального первенства в Копенгагене, в том числе с Россией, а команда Черчесова соответственно проведёт в Санкт-Петербурге две встречи.

"Результаты сегодняшней жеребьёвки мы восприняли как данность. Фактор своих стен - важный, жребий оказался более благосклонным к датчанам, которые в отличие от нас проведут все матчи в Копенгагене. Ничего страшного, будем готовиться с учётом этого обстоятельства. С точки зрения логистики, конечно, было бы удобнее выступать в одном месте, но повторю - здесь выбирать не приходилось", - сказал Черчесов.

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Сборная России проведёт в Санкт-Петербурге 2 из 3 матчей группового этапа Евро-2020

Сборная России проведёт в Санкт-Петербурге 2 из 3 матчей группового этапа Евро-2020

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