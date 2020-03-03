Черчесов подвел итоги жеребьевки групповой стадии Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу результатов жеребьевки групповой стадии Лиги наций.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией.

"Жребий как жребий. С турками часто играем, они попались и в прошлую Лигу наций нам. C венграми играли пару лет назад перед Кубком конфедераций, они чуть по-другому стали играть. Так что всех мы знаем. Нам не привыкать. С Сербией 6 июня будем играть с ними и в контрольном матче уже наметим. Будем готовиться и к Евро-2020, и перед Лигой наций с ними сыграть полезно.

Цель в Лиге наций? У нас большой турнир впереди и об этом пока не думается. Чемпионат Европы закончится, и тогда будем концентироваться на этом. Пока ничего конкретного не могу сказать", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".

1-й тур состоится с 3 по 5 сентября 2020 года.

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