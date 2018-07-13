Черчесов получил предложение из Бундеслиги
Клуб немецкой Бундеслиги проявляет интерес к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, заинтересованная сторона не является топ-клубом. Тем не менее, немецкий клуб рассчитывает предложить Черчесова пост главного тренера на новый сезон.
Ранее сообщалось, что РФС хочет удержать Черчесова и готовит для него новый контракт до лета 2022 года.
Напомним, что под руководством Черчесова сборная России дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
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|М
|О
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|Шальке
|34
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|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
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|55
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|РБ Лейпциг
|34
|53
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|Штутгарт
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|Айнтрахт Франкфурт
|34
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|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
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|34
|42
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|Аугсбург
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|Ганновер 96
|34
|39
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|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
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|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
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|22