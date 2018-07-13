Черчесов получил предложение из Бундеслиги

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Черчесов получил предложение из Бундеслиги

Клуб немецкой Бундеслиги проявляет интерес к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, заинтересованная сторона не является топ-клубом. Тем не менее, немецкий клуб рассчитывает предложить Черчесова пост главного тренера на новый сезон.

Ранее сообщалось, что РФС хочет удержать Черчесова и готовит для него новый контракт до лета 2022 года.

Напомним, что под руководством Черчесова сборная России дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.

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Комментарии
Юрик

Бундеслига вряд ли клюнет , мутная статейка , как тренер сыроват . По двум ничьим с сильным соперником дома ,судит рано

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Андрей

Клуб бундеслиги... и все... Иди гуляй с такими статейками, придурок! Никто на них не поведется!

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А

нах нужен...с ним не пройдем в финальную часть ни ЧЕ ни ЧМ, это очевидно...

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барс

закрой рот ублюдок нах ты нужен петух

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ААА

То ли без него ,только и играли в финалах чемпионатов ЧЕ и ЧМ.

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