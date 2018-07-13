Черчесов получил предложение из Бундеслиги

Клуб немецкой Бундеслиги проявляет интерес к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, заинтересованная сторона не является топ-клубом. Тем не менее, немецкий клуб рассчитывает предложить Черчесова пост главного тренера на новый сезон.

Ранее сообщалось, что РФС хочет удержать Черчесова и готовит для него новый контракт до лета 2022 года.

Напомним, что под руководством Черчесова сборная России дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.

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