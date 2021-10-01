Черчесов получил предложение от клуба ФНЛ

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может возглавить "Балтику", утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, 58-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера калининградской команды.

Также в шорт-лист клуба ФНЛ входят Дмитрий Аленичев, Роберт Евдокимов, Сергей Игнашевич и Рашид Рахимов.

Назначение Черчесова в "Балтику" считается маловероятным, однако руководство калиниградцев намерено провести переговоры с экс-тренером сборной.

Команда идёт на 13-м месте во втором российском дивизионе. На фоне неудовлетворительных результатов её покинул Евгений Калешин.

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