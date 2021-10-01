Черчесов получил предложение от клуба ФНЛ

Теги балтикастанислав черчесовдмитрий аленичевсергей игнашевичроберт евдокимоврашид рахимов

Черчесов получил предложение от клуба ФНЛ

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может возглавить "Балтику", утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, 58-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера калининградской команды.

Также в шорт-лист клуба ФНЛ входят Дмитрий АленичевРоберт ЕвдокимовСергей Игнашевич и Рашид Рахимов.

Назначение Черчесова в "Балтику" считается маловероятным, однако руководство калиниградцев намерено провести переговоры с экс-тренером сборной.

Команда идёт на 13-м месте во втором российском дивизионе. На фоне неудовлетворительных результатов её покинул Евгений Калешин.

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