Черчесов получил предложение от клуба ФНЛ
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может возглавить "Балтику", утверждает "Матч ТВ".
По информации источника, 58-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера калининградской команды.
Также в шорт-лист клуба ФНЛ входят Дмитрий Аленичев, Роберт Евдокимов, Сергей Игнашевич и Рашид Рахимов.
Назначение Черчесова в "Балтику" считается маловероятным, однако руководство калиниградцев намерено провести переговоры с экс-тренером сборной.
Команда идёт на 13-м месте во втором российском дивизионе. На фоне неудовлетворительных результатов её покинул Евгений Калешин.
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