Черчесов получил престижную награду от РФС
Наставник сборной России Станислав Черчесов удостоен награды за вклад в развитие футбола, сообщает официальный твиттер РФС.
Уточняется, что 55-летний специалист получил Национальную премию Российского футбольного союза.
Награждали Черчесова первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.
Напомним, что Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством национальная команда впервые в истории дошла до 1/4 финала Чемпионата Мира.
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