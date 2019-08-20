Черчесов получил престижную награду от РФС

Наставник сборной России Станислав Черчесов удостоен награды за вклад в развитие футбола, сообщает официальный твиттер РФС.

Уточняется, что 55-летний специалист получил Национальную премию Российского футбольного союза.

Награждали Черчесова первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.

Напомним, что Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством национальная команда впервые в истории дошла до 1/4 финала Чемпионата Мира.

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