Черчесов помимо "Ференцвароша" может возглавить еще и сборную Венгрии

Фото: инстаграм Черчесова/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов может возглавить еще и сборную Венгрии, сообщил агент Тимур Гурцкая на "Коммент.Шоу".

– Нам всю очень говорили, что вот-вот Черчесов возглавит сборную Польши.

– А он возглавит сборную Венгрии.

– Подожди, стоп. Сборную Турции. Может возглавить какую-то команду из России, ЦСКА...

– Не было такого никогда.

– Писали, что предложение из Бельгии есть, а в итоге "Ференцварош". Это что? Это сравнимо, на твой взгляд?

– Слушай, ну здесь все просто: какие амбиции. Мы точно не знаем, какой клуб звал его в Бельгии, на какие условия.

– Писали, что "Антверпен".

– Ну "Антверпен"... "Ференцварош" для него хороший вызов. Богатая команда, Орбан (премьер-министр Венгрии – прим. Soccernews) за нее болеет. Плюс не забываем, что он может еще возглавить сборную Венгрии и совмещать. Такие консультации ведутся, в федерации.

Считаю, для Станислава Саламовича хороший вызов. Он приплюсует еще один трофей или титул, однозначно.

Я думаю, ему предложили очень хорошие финансовые условия, которые ему не предложили бы... Ну его топ-5 команд России не позвали бы, например.

– Сколько зарплата у Черчесова?

– Я думаю, под миллион евро минимум, – сказал Гурцкая.

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